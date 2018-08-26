В Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів

На Львівщині негода залишила без світла декілька десятків селищ.

Негода знеструмила десятки населених пунктів України / фото УНІАН

В Україні через ускладнення погодних умов (гроза, град і сильний вітер) залишаються без електрики десятки населених пунктів.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла, зокрема, наразі 53 населених пункти у Львівській (46) і Волинській (7) областях.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили рятувальники.