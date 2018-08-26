В Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів
На Львівщині негода залишила без світла декілька десятків селищ.
В Україні через ускладнення погодних умов (гроза, град і сильний вітер) залишаються без електрики десятки населених пунктів.
На острові Манама у Папуа-Новій Гвінеї почалось виверження вулкану
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, без світла, зокрема, наразі 53 населених пункти у Львівській (46) і Волинській (7) областях.
"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили рятувальники.
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