В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (карта)

08:06, 27 серпня 2018
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Опади очікуються в західних областях.

У більшості областей сьогодні буде спекотно / УНІАН
У більшості областей сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 27 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +34°.

На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі практично без опадів, температура до +32°.

Прогноз на 27 серпня / УНІАН
Прогноз на 27 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 27 серпня — Міхєєв день. У цей день починається листопад. Тихий вітер у саду — суха осінь в лісі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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