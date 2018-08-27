В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (карта)
Опади очікуються в західних областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 27 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +34°.
На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +27°.
У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі практично без опадів, температура до +32°.
За народним прогнозом, 27 серпня — Міхєєв день. У цей день починається листопад. Тихий вітер у саду — суха осінь в лісі.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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