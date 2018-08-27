У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +31°

08:30, 27 серпня 2018
6
0

У столиці очікується спекотна погода.

У Києві сьогодні буде спекотно / REUTERS
У Києві сьогодні буде спекотно / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 серпня у Києві без опадів, температура до +31°.

В Україні зберігається пожежна небезпека

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +24°. Вітер південно-східний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:57, а зайде у 20:02.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +31° У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +31°
В Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів
На острові Манама у Папуа-Новій Гвінеї почалось виверження вулкану На острові Манама у Папуа-Новій Гвінеї почалось виверження вулкану
На День незалежності в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз) На День незалежності в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)
У Лаосі жертвами повеней стали 46 осіб У Лаосі жертвами повеней стали 46 осіб
До Гавайських островів наближається ураган "Лейн" До Гавайських островів наближається ураган "Лейн"

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
80 %
756 мм
1.6 м/с
25 %
Стрічка новин