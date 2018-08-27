У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +31°

У столиці очікується спекотна погода.

У Києві сьогодні буде спекотно / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 серпня у Києві без опадів, температура до +31°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +24°. Вітер південно-східний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:57, а зайде у 20:02.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +34°.

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