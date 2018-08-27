Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.
У понеділок, 27 сернпя, майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +31°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"27 серпня в Україні, крім крайнього заходу, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 27 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +34°.
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