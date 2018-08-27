Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:34, 27 серпня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Украні зберігаєтьяс пожежна небезпека / фото ДСНС
В Украні зберігаєтьяс пожежна небезпека / фото ДСНС

У понеділок, 27 сернпя, майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +31°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"27 серпня в Україні, крім крайнього заходу, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 27 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +34°.

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