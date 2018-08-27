Ураган "Лейн" призвів до повеней і зсувів на Гаваях (фото, відео)

10:52, 27 серпня 2018
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Більше тисячі людей залишилися без електрики.

Наслідки буревію на Гаваях / REUTERS
Наслідки буревію на Гаваях / REUTERS

Ураган "Лейн", який послабшав до тропічного шторму, призвів до повеней і зсувів в американському штаті Гаваї.

До Гавайських островів наближається ураган "Лейн"

Загалом протягом 36 годин випало 60 сантиметрів опадів. Швидкість вітру в епіцентрі урагану склала 31 метр на секунду. Дощ розмив грунт, пошкодив вулиці і підтопив будинки, повідомляє Euronews.

Також наголошується, що більше тисячі людей на архіпелазі залишилися без електрики.

Нагадаємо, 46 людей загинуло, 97 зникли безвісти в результаті повеней, викликаних сильними дощами в Лаосі.

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