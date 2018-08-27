Погода на тиждень: до багатьох областей України прийде похолодання (карта)
Спекотна погода збережеться на півдні і сході.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає.
У понеділок в Україні практично без опадів. На півдні до +34°, в інших регіонах до +18°...+33°.
У вівторок, 28 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +34°.
У середу, 29 серпня, без опадів. Найспекотніша погода буде на півдні - до +35°. В інших регіонах до +33°.
У четвер очікується сонячна погода. Вночі по країні +10°...+17°, вдень на сході до +35°.
У п'ятницю без опадів. На сході до +34°, в інших регіонах до +31°.
1 і 2 вересня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +11°, на решті території +13°...+17°. Вдень температура по країні +26°...+32°. У неділю вночі на півночі до +10°, вдень в Україні від +21° до +32°.
Народний прогноз
27 серпня — Міхєєв день. У цей день починається листопад. Тихий вітер в сад — суха осінь в ліс. 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці. Якщо молоде бабине літо сонячне — чекай негоди на старе. Багато павутиння на бабине літо— до ясної і холодної зими.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (карта)
29 серпня — Хлібний (горіховий) Спас. Хлібний день — пекли перший коровай нового хліба. Хороший третій Спас — взимку буде квас. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.
30 серпня — день Мирона. Якщо на Мирона вранці туман і роса — погода буде стояти гарна. Золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту — до хорошої погоди. Ранній іній у кінці серпня — до багатого врожаю наступного року. 31 серпня — день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні.
1 вересня — Андрія Стратилата, мученика. Цей день має бути теплим, хоч і казали: "День спекотний, але дихає осінню". Вітер, що дме з півдня, обіцяє добрий урожай вівса. 2 вересня — пророка Самуїла. Перелітні птахи готуються до відльоту в теплі краї.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+29°... +15°
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Дніпро+33°... +16°
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Донецьк+32°... +13°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+34°... +17°
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Івано-Франківськ+18°... +13°
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Київ+31°... +17°
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Кіровоград+32°... +13°
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Луганськ+32°... +12°
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Луцьк+19°... +13°
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Львів+17°... +13°
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Миколаїв+34°... +15°
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Одеса+34°... +17°
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Полтава+31°... +15°
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Рівне+19°... +12°
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Сімферополь+31°... +18°
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Суми+31°... +12°
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Тернопіль+20°... +13°
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Харків+32°... +15°
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Херсон+34°... +17°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+31°... +14°
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Чернігів+30°... +13°
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Чернівці+24°... +14°