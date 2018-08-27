Погода на тиждень: до багатьох областей України прийде похолодання (карта)

Спекотна погода збережеться на півдні і сході.

Цього тижня в Україні розпочнеться похолодання / galleryua.com, viktort

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає.

У понеділок в Україні практично без опадів. На півдні до +34°, в інших регіонах до +18°...+33°.

Прогноз на 27 серпня / УНІАН

У вівторок, 28 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +34°.

Прогноз на 28 серпня / УНІАН

У середу, 29 серпня, без опадів. Найспекотніша погода буде на півдні - до +35°. В інших регіонах до +33°.

Прогноз на 29 серпня / УНІАН

У четвер очікується сонячна погода. Вночі по країні +10°...+17°, вдень на сході до +35°.

Прогноз на 30 серпня / УНІАН

У п'ятницю без опадів. На сході до +34°, в інших регіонах до +31°.

Прогноз на 31 серпня / УНІАН

1 і 2 вересня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +11°, на решті території +13°...+17°. Вдень температура по країні +26°...+32°. У неділю вночі на півночі до +10°, вдень в Україні від +21° до +32°.

Прогноз на 1 вересня / УНІАН

Прогноз на 2 вересня / УНІАН

Народний прогноз

27 серпня — Міхєєв день. У цей день починається листопад. Тихий вітер в сад — суха осінь в ліс. 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці. Якщо молоде бабине літо сонячне — чекай негоди на старе. Багато павутиння на бабине літо— до ясної і холодної зими.

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29 серпня — Хлібний (горіховий) Спас. Хлібний день — пекли перший коровай нового хліба. Хороший третій Спас — взимку буде квас. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.

30 серпня — день Мирона. Якщо на Мирона вранці туман і роса — погода буде стояти гарна. Золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту — до хорошої погоди. Ранній іній у кінці серпня — до багатого врожаю наступного року. 31 серпня — день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні.

1 вересня — Андрія Стратилата, мученика. Цей день має бути теплим, хоч і казали: "День спекотний, але дихає осінню". Вітер, що дме з півдня, обіцяє добрий урожай вівса. 2 вересня — пророка Самуїла. Перелітні птахи готуються до відльоту в теплі краї.

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