Більше 50 людей постраждали в результаті землетрусу в Ірані

14:01, 27 серпня 2018
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Одна людина загинула.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Одна людина загинула, 58 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,9, який стався в Ірані.

На острові Манама у Папуа-Новій Гвінеї почалось виверження вулкану

Жертвою землетрусу став 70-річний чоловік, який помер від серцевого нападу.

Землетрус стався вранці 26 серпня в місті Тазехабад на заході Ірану. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 км. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 34,631 градуса північної широти і 46,220 градуса східної довготи, передає Сіньхуа з посиланням на Іранський сейсмологічний центр.

Нагадаємо, 23 серпня в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 6,3.

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