На річках західної України очікується підвищення рівнів води

15:05, 27 серпня 2018
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Під час сильних злив у гірських районах можливе утворення селевих потоків.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Сьогодні, 27 серпня, на річках західної України очікується підвищення рівнів води.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 27 сернпя на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львівська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями на 08:00 25 серпня. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у гірських районах можливе утворення селевих потоків.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає.

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