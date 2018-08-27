На річках західної України очікується підвищення рівнів води
Під час сильних злив у гірських районах можливе утворення селевих потоків.
Сьогодні, 27 серпня, на річках західної України очікується підвищення рівнів води.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, 27 сернпя на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львівська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями на 08:00 25 серпня. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у гірських районах можливе утворення селевих потоків.
Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає.
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