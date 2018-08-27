Під час сильних злив у гірських районах можливе утворення селевих потоків.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Сьогодні, 27 серпня, на річках західної України очікується підвищення рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 27 сернпя на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львівська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями на 08:00 25 серпня. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у гірських районах можливе утворення селевих потоків.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах похолодає.