У Запорізькій області вдруге за рік розквітнув бузок

15:59, 27 серпня 2018
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Бузок "переплутав" пори року в селі Пологи.

На Запоріжжі розквітнув бузок / www.rayonka.com
На Запоріжжі розквітнув бузок / www.rayonka.com

У селі Пологи в Запорізькій області вдруге за рік розквітнув бузок.

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Відповідні фото опублікувала в соцмережі місцева жителька Олеся Білай, передає "Районка".

Зазначається, що господарка дивується такій аномалії, говорить, що квіти з’явились на абсолютно голих гілках куща. У той же час в одному з дворів села розквітла яблуня.

Пори року також "переплутала" яблуня / www.rayonka.com
Пори року також "переплутала" яблуня / www.rayonka.com

Нагадаємо, у Мукачеві в листопаді зацвіла сакура. На дереві поруч з пожовклим листям розпустилися рожеві квіти. 

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