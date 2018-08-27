У Запорізькій області вдруге за рік розквітнув бузок
Бузок "переплутав" пори року в селі Пологи.
У селі Пологи в Запорізькій області вдруге за рік розквітнув бузок.
У Львівській області зацвіли крокуси (фоторепортаж)
Відповідні фото опублікувала в соцмережі місцева жителька Олеся Білай, передає "Районка".
Зазначається, що господарка дивується такій аномалії, говорить, що квіти з’явились на абсолютно голих гілках куща. У той же час в одному з дворів села розквітла яблуня.
Нагадаємо, у Мукачеві в листопаді зацвіла сакура. На дереві поруч з пожовклим листям розпустилися рожеві квіти.
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