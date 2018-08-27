Завтра в Україні без опадів, у більшості областей збережеться спекотна погода (відеопрогноз)
На півдні до +35°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 серпня, практично по всій Україні збережеться спекотна погода.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (карта)
На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.
На заході України практично без опадів. Температура до +26°.
У північних областях сонячно. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +33°.
За народним прогнозом, 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці. Якщо молоде бабине літо сонячне — чекай негоди на старе. Багато павутиння на бабине літо— до ясної і холодної зими.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 28 серпні
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +15°
-
Дніпро+32°... +16°
-
Донецьк+31°... +14°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+34°... +18°
-
Івано-Франківськ+18°... +13°
-
Київ+32°... +16°
-
Кіровоград+32°... +14°
-
Луганськ+31°... +12°
-
Луцьк+19°... +14°
-
Львів+18°... +13°
-
Миколаїв+34°... +16°
-
Одеса+32°... +17°
-
Полтава+31°... +15°
-
Рівне+20°... +12°
-
Сімферополь+31°... +18°
-
Суми+31°... +13°
-
Тернопіль+20°... +13°
-
Харків+31°... +15°
-
Херсон+34°... +18°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+31°... +14°
-
Чернігів+31°... +14°
-
Чернівці+24°... +14°
Віргінія, США
+ 24 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 82 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 1.8 м/с
Ймовірність опадів: 24 %
Схід: 06:33
Захід 19:48
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин