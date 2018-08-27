Завтра в Україні без опадів, у більшості областей збережеться спекотна погода (відеопрогноз)

16:30, 27 серпня 2018
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На півдні до +35°.

Завтра в більшості областей України буде спекотно / УНІАН
Завтра в більшості областей України буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 серпня, практично по всій Україні збережеться спекотна погода.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (карта)

На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України практично без опадів. Температура до +26°.

У північних областях сонячно. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +33°.

За народним прогнозом, 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці. Якщо молоде бабине літо сонячне — чекай негоди на старе. Багато павутиння на бабине літо— до ясної і холодної зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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