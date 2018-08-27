У Києві завтра без опадів, температура вдень до +29°
Ввечері у столиці до +22°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 серпня в Києві без опадів, температура до +29°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +22°. Вітер південний і південно-західний, до 4,9 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:03, а зайде у 19:54.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 серпня, практично по всій Україні збережеться спекотна погода.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +16°
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Донецьк+31°... +14°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+34°... +18°
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Івано-Франківськ+18°... +13°
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Київ+32°... +16°
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Кіровоград+32°... +14°
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Луганськ+31°... +12°
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Луцьк+19°... +14°
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Львів+18°... +13°
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Миколаїв+34°... +16°
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Одеса+32°... +17°
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Полтава+31°... +15°
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Рівне+20°... +12°
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Сімферополь+31°... +18°
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Тернопіль+20°... +13°
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