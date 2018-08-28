В Україні сьогодні без опадів, на півдні спека до +35° (карта)

Дощі можуть пройти лише в західних областях.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 серпня, практично по всій Україні збережеться спекотна погода.

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На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України практично без опадів. Температура до +26°.

У північних областях сонячно. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +33°.

Прогноз на 28 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці. Якщо молоде бабине літо сонячне — чекай негоди на старе. Багато павутиння на бабине літо— до ясної і холодної зими.

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