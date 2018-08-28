У Києві сьогодні до +29°, без опадів

08:30, 28 серпня 2018
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У столиці сьогодні буде хмарно.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 серпня в Києві без опадів, температура до +29°.

Погода на тиждень: до багатьох областей України прийде похолодання (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +22°. Вітер південний і південно-західний, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:03, а зайде у 19:54.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 серпня, практично по всій Україні збережеться спекотна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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