На заході та півночі України оголосили штормове попередження

Місцями очікується град.

В Україні очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 28 серпня, у західних та північних областях України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 28 серпня у західних, північних (крім Сумської) та Вінницькій областях місцями грози, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня у Львові випало більше чверті місячної норми опадів. На дорогах утворилися затори: автомобілі зупинялися і намагалися боротися з дощовою течією. Через зливу зупинили увесь електротранспорт, щоб вода не потрапила на обладнання трамваїв і тролейбусів і не вивела його із ладу.

Також залило торгові ятки на Привокзальному ринку, кав'ярні та магазини.