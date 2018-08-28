Сотні людей постраждали в Індії в результаті пилової бурі

Понад 170 людей госпіталізували.

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171 людина була госпіталізована після потужної пилової бурі в провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану.

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Симптоми респіраторних захворювань проявилися у 810 осіб, передає Сіньхуа з посиланням на Інформаційне агентство Ісламської Республіки Іран.

Госпіталізовані також страждають від проблем із зором і серцем, викликаних забруднених пилом, повітрям.

25 серпня освітні центри та адміністративні будівлі були закриті через небезпечний рівень концентрації пилу в повітрі, у тому числі в містах Заболь, Захак, Хирманд, Хамун і Німроз.

Нагадаємо, близько 60 тисяч осіб постраждали від повені в індійському штаті Ассам.