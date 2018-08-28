Пожежної небезпеки немає лише на заході країни.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 28 серпня, майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"28 серпня в Україні, крім крайнього заходу, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня у західних та північних областях України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.