В Україні зберігається пожежна небезпека

11:48, 28 серпня 2018
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Пожежної небезпеки немає лише на заході країни.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 28 серпня, майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні спека до +35° (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"28 серпня в Україні, крім крайнього заходу, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня у західних та північних областях України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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