Китай переживає найспекотніше літо з 1961 року

Середня температура повітря в Китаї досягла 22 градусів Цельсія.

Ілюстрація / REUTERS

Нинішнє літо в Китаї - найспекотніше з 1961 року. Середня температура повітря в Китаї досягла 22 градусів Цельсія, при цьому на 55 станціях моніторингу погоди була зафіксована рекордно висока добова температура.

Читайте також Центральний Китай страждає від посухи, людям не вистачає питної води

З початку червня по 26 серпня середня температура повітря в країні піднялася на один градус вище порівняно з попередніми роками, передає Xinhua з посиланням на Китайське метеорологічне управління.

Зокрема, у серпні середня температура повітря в Китаї склала 22,2 градуса, що на 1,2 градуса вище норми попередніх років. Тривала спека в середньому і нижньому плині ріки Янцзи завдає шкоди зростанню сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, в північних країнах Європи встановилася аномальна для цієї місцевості температура повітря.