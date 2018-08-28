Китай переживає найспекотніше літо з 1961 року
Середня температура повітря в Китаї досягла 22 градусів Цельсія.
Нинішнє літо в Китаї - найспекотніше з 1961 року. Середня температура повітря в Китаї досягла 22 градусів Цельсія, при цьому на 55 станціях моніторингу погоди була зафіксована рекордно висока добова температура.
Центральний Китай страждає від посухи, людям не вистачає питної води
З початку червня по 26 серпня середня температура повітря в країні піднялася на один градус вище порівняно з попередніми роками, передає Xinhua з посиланням на Китайське метеорологічне управління.
Зокрема, у серпні середня температура повітря в Китаї склала 22,2 градуса, що на 1,2 градуса вище норми попередніх років. Тривала спека в середньому і нижньому плині ріки Янцзи завдає шкоди зростанню сільськогосподарських культур.
Нагадаємо, в північних країнах Європи встановилася аномальна для цієї місцевості температура повітря.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +11°
-
Дніпро+34°... +17°
-
Донецьк+35°... +16°
-
Житомир+23°... +13°
-
Запоріжжя+35°... +19°
-
Івано-Франківськ+25°... +10°
-
Київ+25°... +14°
-
Кіровоград+29°... +16°
-
Луганськ+34°... +18°
-
Луцьк+23°... +13°
-
Львів+24°... +13°
-
Миколаїв+34°... +19°
-
Одеса+35°... +18°
-
Полтава+32°... +17°
-
Рівне+24°... +11°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+31°... +14°
-
Тернопіль+25°... +11°
-
Харків+33°... +16°
-
Херсон+35°... +19°
-
Хмельницький+25°... +11°
-
Черкаси+29°... +12°
-
Чернігів+25°... +10°
-
Чернівці+25°... +13°