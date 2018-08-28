Китай переживає найспекотніше літо з 1961 року

12:55, 28 серпня 2018
244
0

Середня температура повітря в Китаї досягла 22 градусів Цельсія.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Нинішнє літо в Китаї - найспекотніше з 1961 року. Середня температура повітря в Китаї досягла 22 градусів Цельсія, при цьому на 55 станціях моніторингу погоди була зафіксована рекордно висока добова температура.

Центральний Китай страждає від посухи, людям не вистачає питної води

З початку червня по 26 серпня середня температура повітря в країні піднялася на один градус вище порівняно з попередніми роками, передає Xinhua з посиланням на Китайське метеорологічне управління.

Зокрема, у серпні середня температура повітря в Китаї склала 22,2 градуса, що на 1,2 градуса вище норми попередніх років. Тривала спека в середньому і нижньому плині ріки Янцзи завдає шкоди зростанню сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, в північних країнах Європи встановилася аномальна для цієї місцевості температура повітря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Китаї в результаті сходження зсуву загинули чотири людини У Китаї в результаті сходження зсуву загинули чотири людини
Біля узбережжя Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,1 Біля узбережжя Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,1
У Києві оголосили штормове попередження У Києві оголосили штормове попередження
Жителів шести областей України попереджають про грози та сильний вітер Жителів шести областей України попереджають про грози та сильний вітер
Сьогодні в Києві весь день буде йти дощ, температура до +23° Сьогодні в Києві весь день буде йти дощ, температура до +23°
У багатьох регіонах України сьогодні похолодає (карта) У багатьох регіонах України сьогодні похолодає (карта)
В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2 В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
763 мм
2.9 м/с
32 %
Стрічка новин