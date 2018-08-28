В Альпах випало 40 см снігу (відео)
У горах сніг у серпні випадає кожні 10-20 років.
Австрійські Альпи засипало снігом: за добу випало до 40 см опадів.
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Така ситуація в горах рідкісна, але не унікальна. Сніг у серпні випадає кожні 10-20 років, повідомляє Euronews.
Синоптики кажуть, що серпневі морози не затримаються. Вже сьогодні температура повітря підніметься, а сніг почне танути.
В Альпах випало до 40 сантиметрів снігу
Нагадаємо, 23 червня високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.
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