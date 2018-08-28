В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2

15:27, 28 серпня 2018
26
0

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 28 серпня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2.

На острові Манама у Папуа-Новій Гвінеї почалось виверження вулкану

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 9,9 км на південний схід від міста Купанг. Осередок землетрусу залягав на глибині 8,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, одна людина загинула, 58 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,9 стався в Ірані.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Південну Корею накрила потужна повінь (відео) Південну Корею накрила потужна повінь (відео)
Два бабиних літа і заморозки у жовтні: синоптики дали прогноз на осінь Два бабиних літа і заморозки у жовтні: синоптики дали прогноз на осінь
Жителів шести областей України попереджають про грози та сильний вітер Жителів шести областей України попереджають про грози та сильний вітер
Сьогодні в Києві весь день буде йти дощ, температура до +23° Сьогодні в Києві весь день буде йти дощ, температура до +23°
У багатьох регіонах України сьогодні похолодає (карта) У багатьох регіонах України сьогодні похолодає (карта)
У Києві завтра пройде дощ, температура до +23° У Києві завтра пройде дощ, температура до +23°
В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2 В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
763 мм
2.9 м/с
32 %
Стрічка новин