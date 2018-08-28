Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 28 серпня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 9,9 км на південний схід від міста Купанг. Осередок землетрусу залягав на глибині 8,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, одна людина загинула, 58 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,9 стався в Ірані.