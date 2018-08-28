Завтра в Україні практично без опадів, на заході і півночі похолодає (відеопрогноз)

В інших регіонах україни збережеться спекотна погода.

Завтра на заході і півночі похолоднішає / galleryua.com, berlum

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 серпня в Україні практично без опадів, на півночі і заході похолодає.

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На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +24°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +33°.

За народним прогнозом, 29 серпня — Хлібний (горіховий) Спас. Хороший третій Спас — взимку буде квас. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.

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