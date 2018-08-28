Завтра в Україні практично без опадів, на заході і півночі похолодає (відеопрогноз)
В інших регіонах україни збережеться спекотна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 серпня в Україні практично без опадів, на півночі і заході похолодає.
На заході та півночі України оголосили штормове попередження
На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.
На заході України без опадів. Температура до +24°.
У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +24°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +33°.
За народним прогнозом, 29 серпня — Хлібний (горіховий) Спас. Хороший третій Спас — взимку буде квас. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.
Прогноз погоди в Україні на середу, 29 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +11°
-
Дніпро+34°... +17°
-
Донецьк+35°... +16°
-
Житомир+23°... +13°
-
Запоріжжя+35°... +19°
-
Івано-Франківськ+25°... +10°
-
Київ+25°... +14°
-
Кіровоград+29°... +16°
-
Луганськ+34°... +18°
-
Луцьк+23°... +13°
-
Львів+24°... +13°
-
Миколаїв+34°... +19°
-
Одеса+35°... +18°
-
Полтава+32°... +17°
-
Рівне+24°... +11°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+31°... +14°
-
Тернопіль+25°... +11°
-
Харків+33°... +16°
-
Херсон+35°... +19°
-
Хмельницький+25°... +11°
-
Черкаси+29°... +12°
-
Чернігів+25°... +10°
-
Чернівці+25°... +13°
Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +34 °
Вологість: 74 %
Тиск: 763 мм
Вітер: 2.9 м/с
Ймовірність опадів: 32 %
Схід: 06:36
Захід 19:43
Фаза місяця:
Стрічка новин