У Києві завтра пройде дощ, температура до +23°

Завтра у столиці похолодає.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 29 серпня, у Києві пройде дощ, температура до +23°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер північний і північно-західний до 3,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:05, а зайде о 19:52.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в Україні практично без опадів, на півночі і заході похолодає.

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