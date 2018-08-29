У багатьох регіонах України сьогодні похолодає (карта)

08:08, 29 серпня 2018
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Спека збережеться на півдні і сході.

Сьогодні в багатьох галузях прийде похолодання / galleryua.com, viktort
Сьогодні в багатьох галузях прийде похолодання / galleryua.com, viktort

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 серпня в Україні практично без опадів, на півночі і заході похолодає.

В Україні зберігається пожежна небезпека

На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +24°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +33°.

Прогноз на 29 серпня / УНІАН
Прогноз на 29 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 серпня — Хлібний (горіховий) Спас. Хороший третій Спас — взимку буде квас. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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