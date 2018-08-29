Сьогодні в Києві весь день буде йти дощ, температура до +23°

08:30, 29 серпня 2018
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Ввечері у столиці температура до +19°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 29 серпня, у Києві пройде дощ, температура до +23°.

В Україні зберігається пожежна небезпека

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер північний і північно-західний до 3,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:05, а зайде о 19:52.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в Україні практично без опадів, на півночі і заході похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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