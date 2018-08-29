Жителів шести областей України попереджають про грози та сильний вітер

09:32, 29 серпня 2018
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Місцями пройдуть сильні дощі.

Жителів шести областей попереджають про грози / УНІАН
Жителів шести областей попереджають про грози / УНІАН

Сьогодні, 29 серпня, у шести областях України очікується погіршення погодних умов: дощі та штормовий вітер.

У багатьох регіонах України сьогодні похолодає (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 29 серпня у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях областях грози, місцями сильні дощі, шквали 15-20 м/с.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у середу, 29 серпня, у Києві пройде дощ, температура до +23°.

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