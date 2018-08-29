Жителів шести областей України попереджають про грози та сильний вітер
Місцями пройдуть сильні дощі.
Сьогодні, 29 серпня, у шести областях України очікується погіршення погодних умов: дощі та штормовий вітер.
У багатьох регіонах України сьогодні похолодає (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 29 серпня у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях областях грози, місцями сильні дощі, шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, у середу, 29 серпня, у Києві пройде дощ, температура до +23°.
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