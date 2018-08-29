У Києві оголосили штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
До кінця доби 29 серпня у Києві очікуються грози та сильний вітер.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
У багатьох регіонах України сьогодні похолодає (карта)
"У місті мінлива хмарність, дощ, подекуди шквали вітру сягатимуть 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
У КМДА нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо рекомендують негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, 29 серпня у шести областях України очікується погіршення погодних умов: дощі та штормовий вітер.
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