У Києві оголосили штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У Києві очікуються грози / фото УНІАН

До кінця доби 29 серпня у Києві очікуються грози та сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"У місті мінлива хмарність, дощ, подекуди шквали вітру сягатимуть 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо рекомендують негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, 29 серпня у шести областях України очікується погіршення погодних умов: дощі та штормовий вітер.