Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

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У середу, 29 серпня, біля узбережжя Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,1.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 209 км на захід від населеного пункту Іль Хантер. Осередок землетрусу залягав на глибині 26,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, один чоловік загинули, 58 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,9 стався в Ірані.