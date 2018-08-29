Біля узбережжя Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,1
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У середу, 29 серпня, біля узбережжя Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,1.
Число жертв землетрусу в Індонезії перевищило 500 осіб
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 209 км на захід від населеного пункту Іль Хантер. Осередок землетрусу залягав на глибині 26,7 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, один чоловік загинули, 58 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,9 стався в Ірані.
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