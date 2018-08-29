Два бабиних літа і заморозки у жовтні: синоптики дали прогноз на осінь

У листопаді в Україні вже випаде перший сніг.

Вересень ще порадує українців теплими днями / the-city.kiev

До початку вересня залишився тиждень, і всім хочеться знати, якою буде погода восени. Отже, за прогнозами синоптиків, вересень ще порадує українців теплими днями, в жовтні нас чекають заморозки, а у листопаді - сніг.

Про це пишуть "Аргументи і Факти".

Вересень порадує теплом

В цілому, за прогнозами, нинішня осінь буде без особливих сюрпризів, часто за температурними показниками буде нагадувати про літо, а по-зимовому суворою стане тільки, як і належить, - в кінці листопада. Тому дасть можливість нам і насолодитися оксамитовим сезоном біля моря, і погуляти в лісі або в міському парку. Схоже, що не завадить осіння погода і збирати урожай або займатися на відкритих стадіонах спортом.

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Синоптики-профі з прогнозами зазвичай не поспішають, про майбутнє воліють говорити лише в загальних рисах. І в цей раз особливих подробиць про те, якою буде нинішня осінь, не видають. Адже їх прогнози, як правило, достовірні тільки на найближчі три дні. Однак відомо з офіційних джерел, що в цілому погода у вересні буде м'якою, без різких перепадів температур вдень і вночі. Середньодобова температура буде на рівні +17 градусів: вдень – близько 23 градусів тепла, вночі приблизно 12 градусів вище нуля. По суті, протягом більшої частини місяця все ще буде літо. Лише на завершення вересня сонячна погода зміниться більш похмурою і дощовою. Зміни погоди в деяких регіонах може супроводжуватися штормовими явищами.

«Зміна клімату, яку ми зараз переживаємо, буде позначатися в будь-який час року, - говорить заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова. - Через будь-який перепад температур - від тепла до холоду і навпаки - обов'язково будуть утворюватися штормові явища. Особливо це характерно для південного регіону. Треба бути готовим до цього, адже така кліматична дійсність буде зберігатися і в наступні роки».

Інша справа – народні синоптики, які розрахунки роблять на рік вперед. При чому, вони дуже часто бувають досить точними. Ми вирішили дати прогнози, які дещо відрізняються між собою, - відразу двох народних синоптиків, щоб потім можна було визначити, у кого з них розрахунки точніше.

Так от, на рахунок погоди у вересні народний синоптик Леонід Горбаль уточнює, що перші осінні дощі можуть піти 10 вересня, і «зарядити» днів на п'ять. А 15 числа почнеться так зване перше бабине літо, яке триватиме до 25 числа, після чого почнеться похолодання.

Інший народний синоптик Володимир Деркач, передбачає, що початок вересня буде мінливим. За його словами, очікуються невеликі опади і коливання температур, лише під кінець першої декади злегка потеплішає. Друга декада почнеться з теплою для вересня погоди, але в кінці прийде похолодання з опадами, хоча і не дуже сильними. А під час третьої десятиденки буде відносно прохолодно, з дощами, але не дуже інтенсивними.

Жовтень буде дощовим і холодним

У жовтні спочатку буде досить тепло. «Початок місяця буде ясним і теплим, але вже 3-4 числа осінь нагадає про себе сильними бурями з дощами і зниженням температури до +8 градусів, - каже Леонід Горбаль. - Одразу після цього – друге бабине літо з денною температурою до +20 градусів і вище. Воно триватиме тиждень. Друга декада розпочнеться зниженням температури до +12 градусів, вдень +5 вночі. Але свято Покрови (14 жовтня) буде сухим. У другій половині місяця очікується похолодання і короткі нічні заморозки».

А, на думку Володимира Деркача, жовтень почнеться з прохолоди і опадів, хоча не дуже сильних, але до кінця першої декади погода покращиться, і на завершення цього періоду буде комфортною. Друга десятиденка - неоднозначна: погожі дні зміняться на похмурі при звичній для жовтня температурі повітря. На початку третьої декади очікується похолодання, після якого потеплішає і прийде бабине літо.

Листопад принесе зиму

Останній місяць осені, листопад, за спостереженнями Л. Горбаля, почнеться сирою погодою, 1-3 числа буде дощ, а 4-7 - легкий морозець. Потім, до 14 числа, буде ясно, сухо і тепло, а 15-17 пройдуть дощі. Але вже з 18-го числа і до кінця місяця можливі невеликі морози, які поступово будуть посилюватися. Справжня зима може початися 27 числа – в цей день очікується рясний сніг.

А В. Деркач прогнозує, що на початку першої декади листопада будуть погожі дні, потім поступово на зміну їм прийде похолодання (іноді до невеликих заморозків), з опадами і поривами вітру. Друга декада місяця теж буде прохолодною, тільки буквально на самому початку неї очікується кілька ясних теплих днів. Потім погода буде днем комфортна, а вночі – з заморозками. У цей період можливі дощі, подекуди з мокрим снігом та поривами вітру. Останній відрізок листопада буде теплим, але в кінці місяця різко і по-зимовому похолодає.

Як повідомляв УНІАН, у багатьох регіонах України сьогодні похолодає.