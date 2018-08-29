Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

12:50, 29 серпня 2018
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Пожежна небезпека зберігатиметься до кінця місяця.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом найближчих днів у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

У багатьох регіонах України сьогодні похолодає (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"29-31 серпня у південних, східних та центральних областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня у шести областях України очікується погіршення погодних умов: дощі та штормовий вітер.

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