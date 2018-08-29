Південну Корею накрила потужна повінь (відео)

Одна людина загинула.

Південна Корея потерпає від повені / Yonhap

У столиці Південної Кореї Сеулі одна людина стала жертвою повені: водій потонув у своїй машині.

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Через стихію довелося евакуювати десятки людей у різних регіонах, йдеться в сюжеті ТСН.

Від злив і паводків страждають центр і північ країни, зокрема, столичний регіон та кілька великих міст. Висока вода затопила в Південній Кореї вже більше семи сотень будинків.

Нагадаємо, ураган "Лейн", який послабшав до тропічного шторму, призвів до повеней і зсувів в американському штаті Гаваї.