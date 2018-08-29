У Китаї в результаті сходження зсуву загинули чотири людини
Ще четверо зникли безвісти.
Чотири людини загинули, ще чотири зникли безвісти 29 серпня в результаті сходження зсуву в місті Пуер на південному заході Китаю.
Жертвами найгіршої за останні 100 років повені в Індії стали понад 300 людей (фото)
Зсув зійшов на будівельний майданчик однєї з ділянок залізниці "Юйси-Мохань", що будується. Точна кількість загиблих і постраждалих уточнюється, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.
Наразі пошуково-рятувальна операція триває, близько 100 осіб були екстрено евакуйовані.
Нагадаємо, ураган "Лейн", який послабшав до тропічного шторму, призвів до повеней і зсувів в американському штаті Гаваї.
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