Завтра в Україні без опадів, на сході спека до +35° (карта)

16:30, 29 серпня 2018
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Майже по всій країні буде сонячно.

Завтра в Украине без осадков / 7-themes.com
Завтра в Україні без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 30 серпня, в Україні без опадів, на сході до +35°.

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На сході без опадів, температура до +35°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +25°. У центрі сонячно, температура до +34°.

За народним прогнозом, 30 серпня — день Мирона. Якщо на Мирона вранці туман і роса, погода буде стояти гарна. Золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту — до хорошої погоди. Ранній іній у кінці серпня — до багатого врожаю в наступному році.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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