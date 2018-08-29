Завтра в Україні без опадів, на сході спека до +35° (карта)
Майже по всій країні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 30 серпня, в Україні без опадів, на сході до +35°.
Жителів шести областей України попереджають про грози та сильний вітер
На сході без опадів, температура до +35°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.
На заході України без опадів. Температура до +25°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +25°. У центрі сонячно, температура до +34°.
За народним прогнозом, 30 серпня — день Мирона. Якщо на Мирона вранці туман і роса, погода буде стояти гарна. Золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту — до хорошої погоди. Ранній іній у кінці серпня — до багатого врожаю в наступному році.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +11°
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Дніпро+34°... +17°
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Донецьк+35°... +16°
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Житомир+23°... +13°
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Запоріжжя+35°... +19°
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Івано-Франківськ+25°... +10°
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Київ+25°... +14°
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Кіровоград+29°... +16°
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Луганськ+34°... +18°
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Луцьк+23°... +13°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+34°... +19°
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Одеса+35°... +18°
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Полтава+32°... +17°
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Рівне+24°... +11°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+31°... +14°
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Тернопіль+25°... +11°
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Харків+33°... +16°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницький+25°... +11°
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Черкаси+29°... +12°
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Чернігів+25°... +10°
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Чернівці+25°... +13°