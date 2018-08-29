У Києві завтра без опадів, температура вдень до +24°

17:00, 29 серпня 2018
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Ввечері у столиці до +19°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня в Києві без опадів, температура до +24°.

У Києві оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +19°. Вітер східний, до 2,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:06, а зайде в 19:50.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 серпня, в Україні без опадів, на сході до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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