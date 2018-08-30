В Україні сьогодні без опадів, місцями спека до +35° (карта)

08:00, 30 серпня 2018
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Спеки не буде на заході і півночі країни.

Сьогодні в Україні без опадів / mosaicon.hu
Сьогодні в Україні без опадів / mosaicon.hu

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 30 серпня, в Україні без опадів, на сході до +35°.

Жителів шести областей України попереджають про грози та сильний вітер

На сході без опадів, температура до +35°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +25°. У центрі сонячно, температура до +34°.

Прогноз на 30 серпня / УНІАН
Прогноз на 30 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 серпня — день Мирона. Якщо на Мирона вранці туман і роса, погода буде стояти гарна. Золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту — до хорошої погоди. Ранній іній у кінці серпня — до багатого врожаю в наступному році.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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