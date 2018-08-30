У Києві сьогодні до +24°, без опадів

У столиці сьогодні стане трохи тепліше.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня в Києві без опадів, температура до +24°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +19°. Вітер східний, до 2,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:06, а зайде в 19:50.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 серпня, в Україні без опадів, на сході до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.