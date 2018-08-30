У Нігері 36 осіб стали жертвами повені
Понад 130 тис. людей постраждали від стихії.
У результаті повені в Нігерії загинули 36 людей, ще понад 130 тис. постраждали від стихії.
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До повеней призвели сильні дощі, які йшли в країні з червня. Від стихії постраждали кілька провінцій, у тому числі Агадес, Мараді, Зіндер, і Діффа, передає Сіньхуа з посиланням на Управління по координації гуманітарних питань ООН у Нігері.
Згідно зі статистикою, постраждали понад 7,2 тис. будинків і 8162 га полів. Відзначається, що сезон дощів в Нігері триває з липня по вересень.
Нагадаємо, чотири людини загинули, ще четверо зникли безвісти 29 серпня в результаті сходження зсуву в місті Пуер на південному заході Китаю.
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