Пожежна небезпека утримається 30-31 серпня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 30-31 серпня у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30-31 серпня у південних, східних та центральних областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у четвер, 30 серпня, в Україні без опадів, на сході до +35°.