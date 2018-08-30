В Україні зберігається пожежна небезпека

10:38, 30 серпня 2018
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Пожежна небезпека утримається 30-31 серпня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 30-31 серпня у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні до +24°, без опадів

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30-31 серпня у південних, східних та центральних областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у четвер, 30 серпня, в Україні без опадів, на сході до +35°.

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