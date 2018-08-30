В Україні зберігається пожежна небезпека
Пожежна небезпека утримається 30-31 серпня.
Протягом 30-31 серпня у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
У Києві сьогодні до +24°, без опадів
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"30-31 серпня у південних, східних та центральних областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 30 серпня, в Україні без опадів, на сході до +35°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +12°
-
Дніпро+34°... +18°
-
Донецьк+34°... +16°
-
Житомир+25°... +13°
-
Запоріжжя+34°... +20°
-
Івано-Франківськ+25°... +12°
-
Київ+25°... +13°
-
Кіровоград+32°... +16°
-
Луганськ+34°... +15°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+35°... +19°
-
Одеса+36°... +21°
-
Полтава+33°... +18°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+31°... +14°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+33°... +17°
-
Херсон+35°... +20°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+30°... +13°
-
Чернігів+25°... +11°
-
Чернівці+26°... +14°
Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 90 %
Тиск: 766 мм
Вітер: 2.2 м/с
Ймовірність опадів: 91 %
Схід: 06:37
Захід 19:42
Фаза місяця:
Стрічка новин