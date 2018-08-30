Південний схід Китаю постраждав від сильної повені (відео)

Через повінь довелося повністю закрити сім автодоріг.

Китай страждає від повені / скріншот

Південний схід Китаю потерпає від сильної повені. Стихія обрушилася відразу на декілька міст в провінції Фуцзянь.

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По вулицях розлилися справжні річки. Рятувальники отримують десятки дзвінків з проханням про допомогу, із затоплених будинків евакуйовано більше двох сотень людей, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що через повінь довелося повністю закрити сім автодоріг, десятки ділянок були затоплені.

Нагадаємо, у результаті повені в Нігерії загинули 36 людей, ще понад 130 тис. постраждали від стихії.