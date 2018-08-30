У М'янмі через повінь евакуювали понад 10 тисяч осіб

13:01, 30 серпня 2018
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Троє чоловіків, які працювали в полі, були віднесені потоком води.

У М'янмі 20 сіл постраждали від повеней / REUTERS
У М'янмі 20 сіл постраждали від повеней / REUTERS

При водоскиду на дамбі на річці в провінції Пегу сьогодні вранці стався прорив, в результаті повені постраждали більше 20 навколишніх сіл, понад 10 тисяч осіб були терміново евакуйовані.

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Троє чоловіків, які працювали в полі, були віднесені потоком води, повідомляє Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.

14 селищ біля річки затоплені, влада за допомогою плавзасобів врятувала понад 80 осіб.

Нагадаємо, південний схід Китаю потерпає від сильної повені. Стихія накрила відразу на декілька міст в провінції Фуцзянь.

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