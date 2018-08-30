У М'янмі через повінь евакуювали понад 10 тисяч осіб
Троє чоловіків, які працювали в полі, були віднесені потоком води.
При водоскиду на дамбі на річці в провінції Пегу сьогодні вранці стався прорив, в результаті повені постраждали більше 20 навколишніх сіл, понад 10 тисяч осіб були терміново евакуйовані.
Південну Корею накрила потужна повінь (відео)
Троє чоловіків, які працювали в полі, були віднесені потоком води, повідомляє Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.
14 селищ біля річки затоплені, влада за допомогою плавзасобів врятувала понад 80 осіб.
Нагадаємо, південний схід Китаю потерпає від сильної повені. Стихія накрила відразу на декілька міст в провінції Фуцзянь.
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