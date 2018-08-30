У Франції за 12 годин блискавки вдарили 100 тисяч разів (відео)

14:21, 30 серпня 2018
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Після удару стихії в регіоні Нова Аквітанія без світла залишилися 4 тисячі будинків.

У Франції вдарило 100 тисяч блискавок / twitter.com/meteo_pyrenees, axelplagnard
У Франції вдарило 100 тисяч блискавок / twitter.com/meteo_pyrenees, axelplagnard

Справжнє нашестя блискавок зафіксували у південно-західних регіонах Франції 28 серпня. За 12 годин блискавки вдарили 100 тисяч разів.

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Міста накрили ще й зливи. Після удару стихії в регіоні Нова Аквітанія без світла залишилися 4 тисячі будинків, йдеться в сюжеті ТСН.

Вражаючі кадри блискавок публікують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Київ накрила потужна злива з блискавками, а подекуди з градом.

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