У Франції за 12 годин блискавки вдарили 100 тисяч разів (відео)
Після удару стихії в регіоні Нова Аквітанія без світла залишилися 4 тисячі будинків.
Справжнє нашестя блискавок зафіксували у південно-західних регіонах Франції 28 серпня. За 12 годин блискавки вдарили 100 тисяч разів.
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Міста накрили ще й зливи. Після удару стихії в регіоні Нова Аквітанія без світла залишилися 4 тисячі будинків, йдеться в сюжеті ТСН.
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Вражаючі кадри блискавок публікують користувачі соцмереж.
Gorgeous shelf cloud with lightning and setting sun in #gironde France yesterday evening August 28th. Great capture and report via @Meteo_Pyrenees #severeweather #ExtremeWeather #Lightning pic.twitter.com/CY6KUNaDbj— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 29 серпня 2018 р.
Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Київ накрила потужна злива з блискавками, а подекуди з градом.
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