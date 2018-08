У Франції за 12 годин блискавки вдарили 100 тисяч разів (відео)

Справжнє нашестя блискавок зафіксували у південно-західних регіонах Франції 28 серпня. За 12 годин блискавки вдарили 100 тисяч разів.

Міста накрили ще й зливи. Після удару стихії в регіоні Нова Аквітанія без світла залишилися 4 тисячі будинків, йдеться в сюжеті ТСН.

Вражаючі кадри блискавок публікують користувачі соцмереж.

Gorgeous shelf cloud with lightning and setting sun in #gironde France yesterday evening August 28th. Great capture and report via @Meteo_Pyrenees #severeweather #ExtremeWeather #Lightning pic.twitter.com/CY6KUNaDbj