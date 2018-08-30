У Коста-Ріці стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з населеним пунктом Гольфіто.

В Коста-Ріке стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 30 серпня, у Коста-Ріці стався землетрус магнітудою 4,7.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 8 км на захід від населеного пункту Гольфіто. Осередок землетрусу залягав на глибині 20,3 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, одна людина загинула, 58 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,9, який стався в Ірані.