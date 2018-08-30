Завтра в Україні буде сонячно і спекотно (відеопрогноз)
На півдні до +36°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня в Україні без опадів, на півдні до +36°.
Синоптік розповіла, якою буде погода у перші дні осені
На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +36°.
На заході України майже без опадів. Температура до +27°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +25°. У центрі сонячно, температура до +34°.
За народним прогнозом, 31 серпня - день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 31 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +12°
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Дніпро+34°... +18°
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Донецьк+34°... +16°
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Житомир+25°... +13°
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Запоріжжя+34°... +20°
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Івано-Франківськ+25°... +12°
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Київ+25°... +13°
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Кіровоград+32°... +16°
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Луганськ+34°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+35°... +19°
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Одеса+36°... +21°
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Полтава+33°... +18°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+31°... +14°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+35°... +20°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+30°... +13°
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Чернігів+25°... +11°
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Чернівці+26°... +14°
Віргінія, США
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Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
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