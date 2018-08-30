Завтра в Україні буде сонячно і спекотно (відеопрогноз)

На півдні до +36°.

Завтра в Україні без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня в Україні без опадів, на півдні до +36°.

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На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +36°.

На заході України майже без опадів. Температура до +27°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +25°. У центрі сонячно, температура до +34°.

За народним прогнозом, 31 серпня - день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні.

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