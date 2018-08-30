У Києві завтра без опадів, температура до +25°

У столиці завтра буде сонячно.

Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 31 серпня, у Києві без опадів, температура до +25°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +19°. Вітер східний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:08, а зайде о 19:47.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в Україні без опадів, на півдні до +36°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.