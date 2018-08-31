В останній день літа в Україні буде спекотно і без опадів (карта)

08:02, 31 серпня 2018
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На півдні до +36°.

В Україні буде спекотно / фото УНІАН
В Україні буде спекотно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня в Україні без опадів, на півдні до +36°.

В Україні зберігається пожежна небезпека

На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +36°.

На заході України майже без опадів. Температура до +27°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +25°. У центрі сонячно, температура до +34°.

Прогноз на 31 серпня / УНІАН
Прогноз на 31 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 31 серпня - день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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