В останній день літа в Україні буде спекотно і без опадів (карта)
На півдні до +36°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня в Україні без опадів, на півдні до +36°.
В Україні зберігається пожежна небезпека
На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +36°.
На заході України майже без опадів. Температура до +27°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +25°. У центрі сонячно, температура до +34°.
За народним прогнозом, 31 серпня - день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+28°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+29°... +19°
-
Івано-Франківськ+27°... +11°
-
Київ+29°... +16°
-
Кіровоград+33°... +15°
-
Луганськ+31°... +17°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+25°... +11°
-
Миколаїв+35°... +18°
-
Одеса+36°... +18°
-
Полтава+31°... +17°
-
Рівне+27°... +13°
-
Сімферополь+30°... +18°
-
Суми+31°... +13°
-
Тернопіль+26°... +12°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+35°... +19°
-
Хмельницький+26°... +15°
-
Черкаси+31°... +14°
-
Чернігів+30°... +13°
-
Чернівці+27°... +15°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 83 %
Тиск: 759 мм
Вітер: 1.9 м/с
Ймовірність опадів: 27 %
Схід: 06:39
Захід 19:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин