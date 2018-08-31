Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 31 серпня, у багатьох областях України утримається надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"31 серпня у південних, східних, центральних, Сумській та більшості районів Київської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня в Україні без опадів, на півдні до +36°.