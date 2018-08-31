Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:36, 31 серпня 2018
24
0

Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 31 серпня, у багатьох областях України утримається надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"31 серпня у південних, східних, центральних, Сумській та більшості районів Київської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня в Україні без опадів, на півдні до +36°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Мехіко накрили сильні зливи та повені (відео) Мехіко накрили сильні зливи та повені (відео)
У Туреччині влітку випав сніг (відео) У Туреччині влітку випав сніг (відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає
Погода на вихідні: перші дні осені в Україні будуть спекотними (карта) Погода на вихідні: перші дні осені в Україні будуть спекотними (карта)
У М'янмі через повінь евакуювали понад 50 тисяч людей У М'янмі через повінь евакуювали понад 50 тисяч людей
В останній день літа в Україні буде спекотно і без опадів (карта) В останній день літа в Україні буде спекотно і без опадів (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +25° У Києві завтра без опадів, температура до +25°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
83 %
759 мм
1.9 м/с
27 %
Стрічка новин