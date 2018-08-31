У М'янмі через повінь евакуювали понад 50 тисяч людей

Затопило 12 тисяч будинків.

Повінь в М'янмі затопило десятки сіл / REUTERS

Через прорив греблі у М'янмі евакуювали понад 50 тисяч людей, під воду пішли 85 сіл.

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У районі затоплення закрита ділянка автомагістралі Янгон-Мандалай. Загалом затопленими виявилися 12 тисяч оскль. Інформація про постраждалих і загиблих поки не надходила, передає Euronews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наголошується, що цього року синоптики зафіксували почастішання мусонних дощів в М'янмі.

Нагадаємо, південний схід Китаю потерпає від сильної повені. Стихія накрила відразу декілька міст в провінції Фуцзянь.