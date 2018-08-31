Погода на вихідні: перші дні осені в Україні будуть спекотними (карта)

Найспекотніша погода очікується на півдні і сході.

На вихідних буде спекотно / УНІАН

На вихідних в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +27°. У неділю мінлива хмарність, +15°...+29°.

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У Львові завтра невелика хмарність, вночі +15°, вдень +27°. У неділю сонячно, +13°...+26°.

У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +26°, без опадів. У неділю вночі +14°, вдень +27°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +13°...+26°. У неділю до +27°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють солечную погоду. У суботу температура вночі +21°, вдень +36°. У неділю +18°...+35°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +17°, вдень +32°. У неділю +17°...+31°, сонячно.

Прогноз на 1 вересня / УНІАН

Прогноз на 2 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +17°, вдень +33°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +18°...+32°.

У Сімферополі завтра без опадів, +19°...+33°. У неділю +17°...+32°, хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +20°, вдень +31°. У неділю без опадів, температура до +32°.

У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +13°, вдень +32°. У неділю температура до +32°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +14°, вдень +33°. У неділю +14°...+32°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю без опадів, вночі +9°, вдень +21°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +13°, вдень +27°. У неділю сонячно, вночі +11°, вдень до +27°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +26°. У неділю температура до +26°, ясно.

У Сваляві завтра без опадів, +27°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря +12° ...+28°.

У Затоці В суботу сонячно, вночі +21°, вдень +34°. У неділю без опадів, температура до +33°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +31°, у неділю без опадів, температура повітря +21° ...+31°.

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