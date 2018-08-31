Погода на вихідні: перші дні осені в Україні будуть спекотними (карта)
Найспекотніша погода очікується на півдні і сході.
На вихідних в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +27°. У неділю мінлива хмарність, +15°...+29°.
В останній день літа в Україні буде спекотно і без опадів (карта)
У Львові завтра невелика хмарність, вночі +15°, вдень +27°. У неділю сонячно, +13°...+26°.
У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +26°, без опадів. У неділю вночі +14°, вдень +27°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +13°...+26°. У неділю до +27°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють солечную погоду. У суботу температура вночі +21°, вдень +36°. У неділю +18°...+35°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +17°, вдень +32°. У неділю +17°...+31°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +17°, вдень +33°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +18°...+32°.
У Сімферополі завтра без опадів, +19°...+33°. У неділю +17°...+32°, хмарно з проясненнями.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +20°, вдень +31°. У неділю без опадів, температура до +32°.
У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +13°, вдень +32°. У неділю температура до +32°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +14°, вдень +33°. У неділю +14°...+32°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю без опадів, вночі +9°, вдень +21°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +13°, вдень +27°. У неділю сонячно, вночі +11°, вдень до +27°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +26°. У неділю температура до +26°, ясно.
У Сваляві завтра без опадів, +27°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря +12° ...+28°.
У Затоці В суботу сонячно, вночі +21°, вдень +34°. У неділю без опадів, температура до +33°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +31°, у неділю без опадів, температура повітря +21° ...+31°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+29°... +16°
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Кіровоград+33°... +15°
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Луганськ+31°... +17°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+25°... +11°
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Миколаїв+35°... +18°
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Одеса+36°... +18°
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Полтава+31°... +17°
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Рівне+27°... +13°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+31°... +13°
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Тернопіль+26°... +12°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницький+26°... +15°
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Черкаси+31°... +14°
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Чернігів+30°... +13°
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Чернівці+27°... +15°