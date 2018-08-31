Посуха в Чехії відкрила "камінь голоду", який віщує біду (відео)

13:59, 31 серпня 2018
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Послання означає, що найближчим часом настануть важкі часи.

У Чехії відкрився "камінь голоду" / REUTERS
У Чехії відкрився "камінь голоду" / REUTERS

На півночі Чехії в місті Дечин через спеку різко опустився рівень води на Ельбі. Тепер там можна побачити величезний "камінь голоду" зі зловісним гравіюванням.

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Камінь зробили ще на початку минулого століття, йдеться в сюжеті ТСН.

Місцеві жителі кажуть: послання означає, що найближчим часом треи буде пережити важкі часи і поганий урожай.

Нагадаємо, нинішнє літо в Китаї - найспекотніше з 1961 року. Середня температура повітря в Китаї досягла 22 градусів Цельсія, при цьому на 55 станціях моніторингу погоди була зафіксована рекордно висока добова температура.

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