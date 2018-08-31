Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає

Наступного тижня в України температура опуститься нижче +20 градусів.

Наступного тижня в Україні похолодає / galleryua.com, berlum

Наступного тижня в Україні очікується істотне похолодання.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"8-9 вересня такого повітряного бальзаму, як зараз, не буде. Буде відчутне зниження температури повітря. Спочатку до +20...+23 градусів, а в неділю й нижче +20 градусів", - йдеться в повідомленні.

За словами Діденко, 1-2 вересня в Україні очікується суха сонячна погода з температурою повітря +26...+32 градуси.

Нагадаємо, 31 серпня в Україні без опадів, на півдні до +36°.