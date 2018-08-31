Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає
Наступного тижня в України температура опуститься нижче +20 градусів.
Наступного тижня в Україні очікується істотне похолодання.
Погода на вихідні: перші дні осені в Україні будуть спекотними (карта)
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"8-9 вересня такого повітряного бальзаму, як зараз, не буде. Буде відчутне зниження температури повітря. Спочатку до +20...+23 градусів, а в неділю й нижче +20 градусів", - йдеться в повідомленні.
За словами Діденко, 1-2 вересня в Україні очікується суха сонячна погода з температурою повітря +26...+32 градуси.
Нагадаємо, 31 серпня в Україні без опадів, на півдні до +36°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+28°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+29°... +19°
-
Івано-Франківськ+27°... +11°
-
Київ+29°... +16°
-
Кіровоград+33°... +15°
-
Луганськ+31°... +17°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+25°... +11°
-
Миколаїв+35°... +18°
-
Одеса+36°... +18°
-
Полтава+31°... +17°
-
Рівне+27°... +13°
-
Сімферополь+30°... +18°
-
Суми+31°... +13°
-
Тернопіль+26°... +12°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+35°... +19°
-
Хмельницький+26°... +15°
-
Черкаси+31°... +14°
-
Чернігів+30°... +13°
-
Чернівці+27°... +15°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 83 %
Тиск: 759 мм
Вітер: 1.9 м/с
Ймовірність опадів: 27 %
Схід: 06:39
Захід 19:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин