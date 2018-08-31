У Туреччині влітку випав сніг (відео)

Через снігопад деякі дороги довелося закрити.

У Туреччині влітку випав сніг / скріншот youtube.com/Merkez Tv

У турецькій провінції Карс в кінці серпня випав сніг.

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Деякі дороги в популярних курортах щедро засипало снігом, їх довелося на кілька годин закрити, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами синоптиків, аномальні опади викликав грозовий фронт, черех який температура в північно-східній провінції впала до 7 градусів тепла.

Нагадаємо, австрійські Альпи засипало снігом: за добу випало до 40 см опадів.