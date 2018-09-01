Мехіко накрили сильні зливи та повені (відео)
Вода затопила магазини в одному зі столичних торговельних центрів.
Шопінг у воді та річки замість доріг. Мехіко накрили зливи та повені.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Вода затопила магазини в одному зі столичних торговельних центрів. Співробітники кинулися прибирати наслідки негоди і рятувати товар. Стихія у місті повалила дерева, а на дорогах спричинила колапс.
Водії у мережу викладають відео, на якому деякі машини повністю затоплені, впізнати власну автівку можна хіба за дахом.
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