Мехіко накрили сильні зливи та повені (відео)

00:35, 1 вересня 2018
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Вода затопила магазини в одному зі столичних торговельних центрів.

Шопінг у воді та річки замість доріг. Мехіко накрили зливи та повені.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Вода затопила магазини в одному зі столичних торговельних центрів. Співробітники кинулися прибирати наслідки негоди і рятувати товар. Стихія у місті повалила дерева, а на дорогах спричинила колапс.

Водії у мережу викладають відео, на якому деякі машини повністю затоплені, впізнати власну автівку можна хіба за дахом. 

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